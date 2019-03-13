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محافظ الغربية: فحص 924 ألف مواطن فى مبادرة 100 مليون صحة بالغربية

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:05 ص
محافظ الغربية: فحص 924 ألف مواطن فى مبادرة 100 مليون صحة بالغربية حملة فيروس سى
الغربية - مصطفى عادل
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص 924138 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية، وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 139% من المستهدف اليومى البالغ نحو 55،356 ألف مواطن.

يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3،3 مليون مواطن بمحافظة الغربية، ووجه محافظ الغربية الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.


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مبادره 100مليون صحه

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