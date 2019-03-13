محافظ البحيرة يؤكد على دور الشباب فى بناء الأمم ونهضتها

البحيرة – الأمير نصرى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية ودور الشباب الذين يمثلون قاطرة التنمية وطاقة ووقود بناء الأمم ونهضتها، مشيراً إلي أن الشباب هم العمود الفقريّ ولا يمكن الإستغناء عنه، ولا يقتصر دورهم على مَجالٍ محدد، بل يمتد إلى جميع المجالات الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصادية في مختلف قطاعات التنمية فهم عماد أي أمة وسر نهضتها وخط الدفاع الأول والأخير لها.

وجاء ذلك، خلال فعاليات الدورة الكشفية التاسعة لجوالي وجوالات جامعة دمنهور، تحت شعار (يوم الشهيد) التي أقيمت بمعهد البحوث الصحراوية بقرية البستان بمركز الدلنجات، في الفترة من 10/3 /2019 حتي 17/3/2019، وذلك بحضور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى للمحافظة، ومدير عام رعاية الطلاب، ومدير إدارة الجوالة بالجامعة، وعمداء كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس وبعض أسر شهداء الواجب من أهالي المحافظة، وأعضاء مجلس النواب ومجلس اتحاد طلاب جامعة دمنهور، والعاملين بالجامعة وممثلي الكنيسة والأوقاف.

وبدأ برنامج الإحتفال، بطابور عرض الكليات والأصطفاف ومراسم رفع العلم والسلام الجمهوري والقرآن الكريم، وقصيدة شعر ألقاها أحد الكشافه في حب مصر.

وفي كلمته أكد رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة علي استمرار مثل هذه الدورات كل عام، لتنمية روح التعاون بين طلاب الجامعة، مشيراً إلي أن شعار هذه الدورة "يوم الشهيد"، يأتي إيمانا بدور شهداء الوطن وحبهم في الدفاع عنه ضد أي اعتداء واحتراما وتقديرا لشهداء الواجب، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن لدي شباب الجامعة بصفة خاصة وشباب المحافظة بصفة عامة، مشيراً إلى أن الدورة ولأول مرة تستضيف بعض كليات المناظرة من الجامعات المصرية للمشاركة في الدورة.

وبدأ اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، كلمته بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، ونقل لهم رسالة حب وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الداعم الأكبر للشباب ووجه الشباب للتفاني لخدمة وطنهم والعمل تحت العلم المصري خلف قيادتنا السياسية الحكيمة.

كما وجه الشباب، بضرورة العمل على صقل مواهبهم وتنميتها، للمساهمة في خدمة المجتمع ووجه دعوته لشباب الجامعة، وخاصة شباب الكشافة بالتحلي بالقيم والمبادئ وحب الوطن، واستغلال طاقاتهم وتوجيهها للمصلحة والنفع العام، واكتساب القيم والسلوكيات الاجتماعية وغرس صفات المواطنة الصادقة والاعتماد علي النفس وتحمل المسئولية والصبر.

كما وجه دعوته أيضا لشباب الجامعة، بضرورة التصدى ومواجهة الشائعات المغرضة والمؤامرات ضد مصرنا الحبيبة، فأعداء الوطن لا يتوقفوا عن بث الفتن وسلاحهم الرئيسي هو الشائعات وحروب الجيل الرابع، مؤكدا علي "إننا لن نغفل ما قام به زهرة شبابنا، الذين ضحوا بحياتهم لتحيا أوطانهم، وإذ نحن نحتفل في تلك الأيام بذكرى يوم الشهيد، فإننا نوجه تحيتنا واعتزازنا بهم لما قدموه غاليا وأدعوكم بأن تستمدوا منهم روح التضحية والفداء وحب الوطن".

ثم قام محافظ البحيرة ورئيس الجامعة، بتكريم أسر الشهداء وتسليمهم الدروع التذكارية، وقام عبيد صالح، بتسليم درع الدورة الكشفية للمحافظ تقديرا منه علي دوره في دعمه ورعاية الشباب.