محافظ الإسكندرية يدعو "القومى للمرأة" للمشاركة بمبادرات توعية المواطنين

الإسكندرية - جاكلين منير

شارك الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم الندوة التى ينظمها المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية والتى تحمل شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية"، جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة هند حنفى رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة، والدكتورة ماجدة الشاذلى مقرر المجلس القومى للمرأة فرع الإسكندرية، والدكتور منى على رجب الأستاذ بكلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية، والشيخ ابراهيم الجمل أمين بيت العائلة بالإسكندرية، وعمداء الكليات، ووكلاء الوزارات بالإسكندرية.

وفى كلمته أعرب المحافظ عن سعادته وفخره بحضور فعاليات الاحتفال بتكريم المرأة المصرية، وقدم تحية اجلال وتقدير لكل امرأة فى مصر وفى العالم أجمع مؤكدا أن المرأة ليست نصف المجتمع بل هى روح المجتمع فهى الأم والأخت والزوجة والابنة، مشيرًا إلى أن الاحتفال اليوم لترسيخ ثقافة مشاركة المرأة فى المجتمع وتعظيم دورها، ومن هنا جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 عام المرأة المصرية، وقد ازدادت مشاركة المجتمعية والسياسية والثقافية للمرأة فى شتى نواحى الحياة العملية فى السنوات الأخيرة.

وطالب قنصوة المجلس القومى للمرأة بالمشاركة فى تنفيذ عدة مبادرات من شأنها الارتقاء والنهوض بالإسكندرية حيث دعا المحافظ أعضاء المجلس القومى للمرأة لبدء مبادرة تصنيف المخلفات لدعم منظومة النظافة بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن منظومة النظافة بالمحافظة تنفذ على 3 مراحل ومن المقرر للمراحل الثلاثة الانتهاء نهاية هذا العام وذلك بهدف الارتقاء بالمنظومة ورفع كفاءتها وذلك بأقل تكلفة وللوصول بالمنظومة إلى مستوى الدول المتقدمة بالتصنيف من المنازل مما سيكون له عائد كبير على الاقتصاد المصري.

ودعا المحافظ المجلس القومى للمرأة إلى المشاركة فى مبادرة أخرى وهى تعليم المواطنين ثقافة المرور والسير وفقا للقواعد العالمية للمرورية وذلك عقب الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة وتخطيط الشوارع، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على تطوير منظومة النقل الجماعى على رأسها المونوريل بالإضافة إلى مشروع المحمودية ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة، كما اشار المحافظ إلى أهمية مشاركة المجلس القومى للمرأة فى مبادرة خاصة بتطوير المناطق الحضارية والريفية والعشوائية بالمحافظة، مؤكدا دعمه الكامل المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية ولافتا بأن الإسكندرية مدينة سباقة ولها حضارة عريقة وارث ثقافى هائل بفضل المرأة المصرية عبر العصور ولازدهار أى أمه فنحن بحاجة إلى علم وأخلاق وهذا ما تقوم المرأة المصرية بزرعه فى نفوس الأبناء .