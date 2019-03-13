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محافظة جنوب سيناء تدرس تخصيص أرض لكل من استلم شقة منذ 15 عامًا

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:59 م
محافظة جنوب سيناء تدرس تخصيص أرض لكل من استلم شقة منذ 15 عامًا المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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وافق المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء، في جلسته اليوم، بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، على دراسة مقترح تقدم به أحد نواب البرلمان بتخصيص قطعة أرض سكنية للمواطنين الذين حصلوا على وحدات سكنية منذ 15 عامًا.

وأعلن محافظ جنوب سيناء، موافقته على هذا المقترح بشرط أن يسددوا جميع المستحقات المالية من الأقساط لمجلس المدينة، كما قرر المحافظ تشكيل لجنة لدراسة المطلب وعرضه على المجلس التنفيذي المقبل لأخذ الموافقة.

وطالب المحافظ جميع رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية كلا في مدينته تمهيدا لافتتاحها في الأيام المقبلة خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

 


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