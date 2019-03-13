فيديو وصور.. انكسار موجة السحب الترابية مع استمرار نشاط الرياح بمطروح والساحل الشمالى

مطروح – حسن مشالى

بدأت السحب الترابية، في مغادرة سماء مطروح، وتحسن مستوى الرؤية، مع استمرار نشاط الرياح، وساعد تساقطت الأمطار الخفيفة جداً بشكل متقطع، على مناطق متفرقة بمحافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، في انكسار حدة موجة الطقس السيئ، التي شهدتها المنطقة الشمالية الغربية لمصر، اليوم الأربعاء.

وشهدت مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، وبعض المناطق المتفرقة بالمحافظة، سقوطا للأمطار الخفيفة بشكل متقطع، التي أعادت تنقية الجو من كميات الأتربة العالقة في الهواء وكانت تؤثر على الرؤية الأفقية، وأثرت خلال الساعات الماضية، على حركة تنقلات المواطنين والسيارات بالشوارع، كما تأثرت حركة السفر على الطرق السريعة.

وعلى جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب سوء حالة الطقس طوال اليوم أو بسبب تساقط الأمطار ليلا.