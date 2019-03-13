طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا للعاصفة الترابية على الطرق السريعة

كتب ــ عبد الرحمن سيد

بدأ اليوم الأربعاء، عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للأتربة والرمال تصل لحد العاصفة على مدار الساعة بعد توقعات خبراء الارصاد الجوية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.