ضبط 4625 هاربا من أحكام فى حملة أمنية مكبرة بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون، والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4625 هاربا من أحكام، منهم 3308 أحكام فى غرامات، و 1125 حكما فى جنح الحبس الجزئي، 160 حكما فى المستأنف، و 22 حكما فى مخالفات، وضبط 10 متهمين محكوم عليهم فى جناية، وتحصيل 208769 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.