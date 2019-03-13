ضبط 100 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط تعاقد بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملات أمنية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط كل مخالفات جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل الغرامات، وذلك فى إطار ردع المخالفين، والمحافظة على المال العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

كان اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بتمكن مباحث الكهرباء من شن حملات لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد، بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت الحملة المكبرة عن ضبط 100 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير محاضر مخالفات وغرامات، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.