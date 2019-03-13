ضبط مسئول بسوهاج طلب رشوة من مواطن لتمكينه من بناء عقار مخالف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط إثنين من موظفى المحليات بسوهاج لقيام أحدهما بتمكين أحد الأشخاص من بناء عقار مخالف، وطلب الأخر لمبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل إنهاء رخصة بناء.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية مفادها وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة سوهاج ، نتيجة تواطؤ أحد مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج مع أحد المواطنين، وتمكينه من استخراج رخصة بناء لعقار سكنى بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام "محمد.م" فنى تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع "حسين.م.ح" ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بإثبات بيانات "خلافاً للحقيقة" بشهادة صلاحية تفيد أن العقار لايوجد ضده مخالفات بالرغم من صدور (4) قرارات إزالة للعقار، الأمر الذى أمكنه من استخراج رخصة بناء، وتمكن بموجبها من توصيل المرافق للعقار بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام وعدم سداد قيمة الغرامات المستحقة، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وتأكد ذلك بتقرير إدارة الشئون القانونية بمحافظة سوهاج، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .