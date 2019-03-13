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صور.. ولية عهد الدنمارك تزور متحف الفنون الجميلة بمدينة هيوستن الأمريكية

الأربعاء، 13 مارس 2019 09:31 ص
صور.. ولية عهد الدنمارك تزور متحف الفنون الجميلة بمدينة هيوستن الأمريكية
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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قامت ولية عهد الدنمارك، الأميرة مارى بزيارة إلى متحف الفنون الجميلة بمدينة هيوستن الأمريكية، وذلك خلال الزيارة التى تقوم بها حاليا إلى الولايات المتحدة.

أحد مسئولى المتحدف يصافح ولية عهد الدنمارك
أحد مسئولى المتحدف يصافح ولية عهد الدنمارك

 

واعتبرت الأميرة الدنماركية أن الجانب الثقافى يبدو مهما للغاية فى العلاقات بين الولايات المتحدة والدنمارك، مؤكدة على الحاجة الملحة لتشديد التعاون الثقافى بين البلدين فى المرحلة المقبلة، فى ظل ما تحظى به العلاقات من قوة فى مختلف المجالات الأخرى.

استقبال حافل للأميرة مارى
استقبال حافل للأميرة مارى

 

وكان فى استقبال الأميرة الدنماركية عدد من كبار مسئولى المتحف الأمريكى، والذين أعربوا من جانبهم عن امتنانهم للزيارة.

الأميرة مارى خلال استقبالها بمتحف الفنون الجميلة بهيوستون
الأميرة مارى خلال استقبالها بمتحف الفنون الجميلة بهيوستون
الأميرة مارى ولية عهد الدنمارك
الأميرة مارى ولية عهد الدنمارك
حديث بين الأميرة الدنماركية وأحد مسئولى المتحف
حديث بين الأميرة الدنماركية وأحد مسئولى المتحف
طفلة تقدم باقة زهور لولية عهد الدنمارك
طفلة تقدم باقة زهور لولية عهد الدنمارك
كبار مسئولى المتحف فى استقبال الأميرة الدنماركية
كبار مسئولى المتحف فى استقبال الأميرة الدنماركية
مسئولى المتحف يستقبلون ولية عهد الدنمارك بباقات الزهور
مسئولى المتحف يستقبلون ولية عهد الدنمارك بباقات الزهور
ولية العهد الدنماركية الأمير مارى
ولية العهد الدنماركية الأمير مارى
ولية عهد الدنمارك
ولية عهد الدنمارك

 


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