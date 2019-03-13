صور.. وزير الخارجية يدعو الشركات السلوفينية لزيادة استثماراتها فى مصر

كتب : أحمد جمعة

دعا وزير الخارجية سامح شكرى الشركات السلوفينية لزيادة استثماراتها فى مصر، وجاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح منتدى الأعمال المصرى السلوفينى بحضور وزير خارجية سلوفينيا.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صورا لوزير الخارجية سامح شكرى خلال إلقاء كلمته فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى السلوفينى بحضور نظيره السلوفينى.

كان ميرو سيرار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا قد وصل القاهرة اليوم الأربعاء، على رأس وفد.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية سامح شكري، نظيره السلوفيني، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، ويعقبه لقاء صحفي للوزيرين.