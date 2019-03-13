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صور.. وزير الخارجية يدعو الشركات السلوفينية لزيادة استثماراتها فى مصر

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:51 م
صور.. وزير الخارجية يدعو الشركات السلوفينية لزيادة استثماراتها فى مصر وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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دعا وزير الخارجية سامح شكرى الشركات السلوفينية لزيادة استثماراتها فى مصر، وجاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح منتدى الأعمال المصرى السلوفينى بحضور وزير خارجية سلوفينيا.

 

سامح شكرى

 

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صورا لوزير الخارجية سامح شكرى خلال إلقاء كلمته فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى السلوفينى بحضور نظيره السلوفينى.

 

وزير الخارجيه

كان ميرو سيرار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا قد وصل القاهرة اليوم الأربعاء، على رأس وفد.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية سامح شكري، نظيره السلوفيني، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، ويعقبه لقاء صحفي للوزيرين.


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