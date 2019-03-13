صور.. وزيرا خارجية مصر وسلوفينيا يوقعان بروتوكول اللجنة المشتركة بين البلدين

كتب : أحمد جمعة

وقع وزيرا خارجية مصر وسلوفينيا، اليوم الأربعاء، على بروتوكول اللجنة المشتركة واتفاق لحماية المستهلك، وذلك فى أعقاب انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المصرية السلوفينية المشتركة.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صورا من مراسم توقيع وزيرى خارجية مصر وسلوفينيا على بروتوكول اللجنة المشتركة واتفاق لحماية المستهلك، وذلك في أعقاب انعقاد الدورة الأولي للجنة الاقتصادية المصرية السلوفينية المشتركة.





كان وزير الخارجية سامح شكرى قد وجه الدعوة للشركات السلوفينية لزيادة استثماراتها فى مصر.

وأكد وزير الخارجية خلال كلمته خلال افتتاح منتدى الأعمال المصرى السلوفينى، اليوم الأربعاء، بحضور وزير خارجية سلوفينيا ميرو سيرار.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ صورا لوزير الخارجية سامح شكرى خلال إلقاء كلمته فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى السلوفينى بحضور نظيره السلوفينى ميرو سيرار.