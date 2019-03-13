صور.. فحص 2370 طفلا بالمستشفى العائم لعلاج الأطفال بالمجان فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت القافلة الطبية المجانية التى تنظمها مؤسسة الروتارى وهى المستشفى العائمة بكورنيش النيل والمجهزة بجميع التجهيزات المطلوبة، من أعمالها فى الكشف الطبى على الأطفال فى كافة التخصصات وذلك لليوم الخامس على التوالى، بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، ورئيس منتدى سفراء المدينة، وذلك لتوفير الخدمة الصحية بالمجان للبسطاء.

ومن جانبه تابع رئيس المدينة، فور وصولة مباشرة من إجازتة سير العمل بالقافلة، وتذليل كافة العقبات أمامهم ومشاركتهم فى تسيير أعمال القافلة، وأوضح مسئولى الروتارى بأن القافلة الطبية ستستمر أعمالها حتى يوم غدا الخميس لزياردة الإقبال عليها من أهالى المحافظة.

وناشد العميد أيمن الشريف، كافة المواطنين بضرورة الإلتزام بالنظام ومنع التكدس خلال التوافد على القافلة بكورنيش النيل، مضيفا أن هذة القافلة جاءت لتقديم خدمة مجانية للمواطنين لأهالى مدينة الأقصر، ويجب معاونتهم والظهور بالمظهر اللائق أمام الضيوف مقدمى هذه الخدمة الجليلة.

فيما صرح المهندس مصطفى أحمد مسئول التنظيم لفريق سفراء المدينة والمنظم العام للمستشفى العائم المتنقل، بمرسى مارو بجوار متحف التحنيط بالأقصر، أن القافلة خلال الأيام الـ5 شهدت إقبال كثيف من الأهالى، حيث بلغت عدد الحالات التى تم توقيع الكشف عليها حتى الآن أكثر من 2370 حالة.

ويضيف المهندس مصطفى أحمد لـ"اليوم السابع"، أن القافلة تجوب صعيد مصر بأكمله وبدأت من أسوان وحاليا فى الأقصر وتتحرك لمحافظة قنا خلال الساعات المقبلة مرورا بسوهاج وأسيوط والمنيا حتى تصل لمدينة الجيزة، وهى تعمل حوالى 5 أيام بكل محافظة، حيث وصلت الأقصر يوم الجمعة بعد العصر وبدأت العمل يوم السبت فى الصباح وتوافد وقتها حوالى 870 طفلا، وفى اليوم الثانى بلغ العدد حوالى 550 طفلا، وتعدى الرقم حاليا أكثر من 2370 طفلا ويتم تقديم العلاج لهم بالكامل بالمجان تماما.

توافد الأهالى اليوم على قافلة المستشفى الخيرى العائم

إقبال كثيف من أهالى الأقصر لفحص أطفالهم بالقافلة

أطباء القافلة خلال فحص وعلاج أطفال الأقصر

رئيس مدينة الأقصر يتابع فعاليات المستشفى الخيرى العائم

القافلة تعالج كافة التخصصات لأطفال الأقصر بالمجان

