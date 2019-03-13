صور.. طقس سىء ورياح محملة بالأتربة تكسو سماء مطروح والساحل الشمالى الغربى

مطروح – حسن مشالى

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى الغربى، طقساً سيئاً، بسبب تزايد نشاط الرياح المحملة بالأتربة، وانتشار السحب الترابية التى تكسو السماء، مع انخفاض الرؤية الأفقية وتأثيرها على حركة المواطنين فى الشوارع، وحركة السفر بالسيارات على الطرق السريعة، وتوقف حركة الصيد بالبحر.

وعلى جانب آخر، لم تتلق غرف عمليات المحافظة ومجالس المدن أية بلاغات عن حدوث أضرار بسبب سوء الأحوال الجوية، فى الوقت الذى التزم فيه معظم المواطنين منازلهم، والامتناع عن الخروج للأماكن المكشوفة إلا للضرورة.