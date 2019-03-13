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صور.. بدء تطهير وتعقيم محطة مياه أرمنت فى الأقصر

الأربعاء، 13 مارس 2019 09:53 ص
صور.. بدء تطهير وتعقيم محطة مياه أرمنت فى الأقصر جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى
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اجتمع اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بأعضاء نقابة العالمين بالشركة وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك فى إطار حرص الشركة الدائم على بحث متطلبات العاملين.

 

واستمع اللواء محمد يحيي، للحضور خلال الاجتماع ووافق على البدء الفورى لتنفيذ العديد من الطلبات، وأصدر أوامره بسرعة العمل وتوفير الدعم الكامل للإنتهاء من إجراءات صندوق الزمالة.

 

وفى نفس السياق قام المهندس علاء محمد برعى مدير إدارة مياه أرمنت، بتوجيه إدارات المعامل وإدارة السلامة والصحة المهنية لتنفيذ خطة تطهير وتعقيم مروقات المياه بمحطة مياه أرمنت الكبرى المرشحة، وذلك وفق تعليمات رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بمتابعة خطة الشركة لعمليات التطهير الدورية لمروقات مياه الشرب بجميع الإدارات بالمحافظة لضمان جودة المياه المنتجة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

وأكد مدير إدارة مياه أرمنت، أنه تم تنفيذ الخطة الدورية للتطهير بالمحطة، وذلك تحت إشراف مدير المحطة المهندس أحمد الأمير وكيميائيين معمل إدارة أرمنت وإدارة السلامة والصحة المهنية، وبمتابعة المهندس عمرو الطاهر نائب مدير إدارة أرمنت.

 

رئيس شركة مياة الأقصر يبحث متطلبات العاملين وبدء تطهير وتعقيم محطة مياه أرمنت الكبرى (1)
جانب من الاجتماع

 

رئيس شركة مياة الأقصر يبحث متطلبات العاملين وبدء تطهير وتعقيم محطة مياه أرمنت الكبرى (2)
تطهير وتعقيم محطة مياه أرمنت الكبرى
 
رئيس شركة مياة الأقصر يبحث متطلبات العاملين وبدء تطهير وتعقيم محطة مياه أرمنت الكبرى (3)
جانب من التطهير 

 

رئيس شركة مياة الأقصر يبحث متطلبات العاملين وبدء تطهير وتعقيم محطة مياه أرمنت الكبرى (4)
تطهير وتعقيم محطة مياه 
 
رئيس شركة مياة الأقصر يبحث متطلبات العاملين وبدء تطهير وتعقيم محطة مياه أرمنت الكبرى (5)
جانب من الاجتماع

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