صور.. الأوناش تنتشل 3 سيارات سقطت داخل ترعة المريوطية بعد تصادمها بميكروباص

كتب عبد الرحمن سيد

انتشلت الأوناش التابعة لمحافظة الجيزة، 3 سيارات ملاكي سقطت داخل ترعة المريوطية بمنطقة فيصل، بعدما اصطدم بها ميكروباص وذلك بمساعدة رجال الانقاذ بالجيزة لاستخراج السيارات من المياه، فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على سائق الميكروباص المتسبب فى الحادث.



استخراج السيارات من المياه

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا من الأهالى بسقوط سيارات داخل ترعة المريوطية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بقسم الهرم إلى المكان ورجال الحماية المدنية للكشف عن ملاباسات الحادث.



استخراج سيارة من ترعة المريوطية



انتشال سيارة



تهشم السيارة بعد انتشالها



عمليات استخراج السيارات