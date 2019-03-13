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صور.. الأقصر على خريطة الاستثمار.. طرح 311 فدانًا وبحث سبل دعم أصحاب المصانع

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:00 ص
صور.. الأقصر على خريطة الاستثمار.. طرح 311 فدانًا وبحث سبل دعم أصحاب المصانع الأقصر على خريطة الاستثمار.
الأقصر - أحمد مرعى
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خطوات جادة لدعم حركة الاستثمار داخل منطقة البغدادى الصناعية بمنطقة الحبيل، اتخذها المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك للعمل بكل جدية لافتتاح المصانع داخلها خلال الشهور المقبلة لدخول الأقصر عالم الصناعة فى عام 2019، ودعم قاطرة الصناعة بتوجيهات الرئيس السيسى.

 

ومن أبرز تلك الخطوات لدعم منطقة البغدادى الصناعية مؤخراً، عقد محافظ الأقصر اجتماعًا مع عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، بحضور نجلاء عبد العال الصادق مدير الإدارة العامة للتنمية الصناعية لإقليم جنوب الصعيد، والمستشار القانونى للمحافظ وعدد من ممثلى البنوك بالمحافظة، استعرض خلاله متطلبات المستثمرين، كما تابع موقف المنطقة الصناعية بالبغدادى والاحتياجات المستقبلية لها، وبحث سبل واستعراض كيفية التغلب على العوائق الخاصة بمستثمرى المنطقة الصناعية بالبغدادى مع البنوك، وفى قطاعات المياه والصرف الصحى والكهرباء ورخص المبانى ورخص التشغيل، حيث تم حل معظم المشاكل الخاصة برخص المبانى والتشغيل، ومتابعة الأعمال الجارية فى قطاعات المياه والصرف الصحى والكهرباء، واستطلاع الاحتياجات المستقبلية للمنطقة.

 

وفى هذا الصدد قالت نجلاء عبد العال الصادق، مدير الإدارة العامة للتنمية الصناعية لإقليم جنوب الصعيد، إن محافظ الأقصر وجه بتسهيل إجراءات الاستثمار وتيسير الخطوات أمام المستثمرين للعمل على إحداث تنمية بالمحافظة، وشدد على ضرورة توفير كل السبل لتذليل أى معوقات قد تواجه رجال الأعمال والمستثمرين، مؤكدةً أن المشروعات التى من المقرر تنفيذها من قبل المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالبغدادى ستتضمن 15 مصنع مواد كيماوية بين تشكيل معادن ومصانع بلاستيك، و14 مصنع نشاط هندسى متنوع ما بين موبيليات وأخشاب ومبردات صحراوية وكراسات وكشاكيل، و13 مصنع مواد غذائية ما بين ألبان وحلاوة طحينية ومعجون طماطم وصلصة وكاتشب وتعبئة وتغليف، و10 مصانع مواد بناء ما بين جرانيت ورخام وطوب أسمنتى.

 

وأضافت "نجلاء" لـ"اليوم السابع"، أن منطقة البغدادى الصناعية بالأقصر، تعتبر أول مدينة صناعية تبدأ مسيرة وقاطرة الصناعة، حيث تنتظر مدينتى طيبة وأرمنت الصناعيتين، انتهاء كل التجهيزات مستقبلاً لفتح أبوابها أمام المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، وكذلك ما زالت مدينة البغدادى تستقبل المزيد من الطلبات لإقامة مصانع وورش كبرى داخلها، حيث إن مساحتها حوالى 311 فدانا، ومازالت هناك مساحات أخرى لم تخصص بعد.

 

وأكدت "نجلاء"، أنه فور صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 والخاص بوضع الضوابط لمنح الأراضى الصناعية بالمجان، قامت هيئة التنمية الصناعية بتوقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الأقصر لتخصيص الأراضى بالمجان، وتسعى للعمل على تيسير إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية وإصدار رخص التشغيل المؤقتة لتطوير المنظومة بالكامل.

 

وأكد محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه كلف كل قيادات الأقصر بأهمية تهيئة المناخ الاستثمارى وزيادة الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، لوضع محافظة الأقصر على الخريطة الاستثمارية والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب.

 

وأضاف محافظ الأقصر، أن المنطقة الصناعية بالبغدادى تبلغ مساحتها الكاملة 311 فدانًا، وذلك عقب القرارات الأخيرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بعد إزالة التعديات بالزراعة والبناء من الأهالى والتى تمت مؤخراً على أراضٍ بمساحات متنوعة، لتصبح دون أية مخالفات.

الأقصر على خريطة الاستثمار (1)
 
الأقصر على خريطة الاستثمار (2)
 
الأقصر على خريطة الاستثمار (3)
 
الأقصر على خريطة الاستثمار (4)
 
الأقصر على خريطة الاستثمار (5)
 
الأقصر على خريطة الاستثمار (6)
 
الأقصر على خريطة الاستثمار (7)
 
الأقصر على خريطة الاستثمار (8)
 
الأقصر على خريطة الاستثمار (9)
 
الأقصر على خريطة الاستثمار (10)
 
الأقصر على خريطة الاستثمار (11)
 
الأقصر على خريطة الاستثمار (12)
 
الأقصر على خريطة الاستثمار (13)
 
الأقصر على خريطة الاستثمار (14)
 

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