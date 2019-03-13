سقوط شخصين بدمياط وبحوزتهما قطعتى سلاح نارى بدون ترخيص

دمياط - معتز الشربينى

تمكن رجال مباحث دمياط بإشراف العميد حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائى بدمياط من ضبط شخصين، وبحوزتهما قطعتى سلاح نارى بدون ترخيص وكيلو جرام من مخدر البانجو.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بمنطقة شرق الدلتا قد أكدت قيام كلٍ من:صفوت م. ا- مواليد 1992، نجار موبيليا، مقيم سواحل كفر البطيخ، سبق اتهامه فى قضيتى "سلاح"، .على ح. ع- موالى 1997، عامل، مقيم بدائرة قسم أول دمياط "مسجل شقى خطر- سرقات عامة" سبق اتهامه فى 31 قضية " سرقات عامة - سلاح بدون ترخيص - سرقة بالإكراه - قتل – خطف – مخدرات – ضرب" بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم الأول وبحوزته "فرد خرطوش محلى الصنع".

كما تم ضبط المتهم الثانى وبحوزته "طبنجة معدلة- كمية من مخدر البانجو وزنت واحد كيلو جرام - كمية من الأكياس البلاستيكية يتم استخدامها فى تعبئة وتغليف المخدر، 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى، 3 هاتف محمول".

وأثناء اقتياد المتهم الثانى قامت شقيقتاه كلٍ من "نسرين، مواليد 1978- ياسمين، مواليد 1993- مقيمتان بذات الدائرة" بمحاولة تمكينه من الهرب من خلال التعدى على القوات باللفظ والقول ومحاولة إثارة الأهالى، حيث تم ضبطهما

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.