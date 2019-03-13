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رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب البلاد وتمتد للعاصمة وتدهور الرؤية على الطرق

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:21 م
رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب البلاد وتمتد للعاصمة وتدهور الرؤية على الطرق رياح مثيرة للرمال والأتربة تضرب البلاد - أرشيفية
كتب محمود راغب
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تشهد أغلب أنحاء الجمهورية طقس غير مستقر يضرب البلاد ، حيث نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة المحافظات امتدت للقاهرة والجيزة وأدت لتدهور الرؤية الأفقية على الطرق وقد تصل للعاصفة على الأماكن المكشوفة .
 
 
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم مناشدة المواطنين بتجنب التعرض لنشاط الرياح خاصة مرضى الجهاز التنفسى والجيوب الأنفية والربو.
 
 
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانًا؛ ما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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