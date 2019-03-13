رجال الأعمال: ورشة عمل عن صناعة التمور باجتماع المجلس المصرى التونسى

كتب- هانى الحوتى

اقترح يسرى الشرقاوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، تنظيم ورشة عمل حول صناعة التمور خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى التونسى المقرر خلال شهر إبريل المقبل، مضيفا أن تونس متقدمة فى زراعة وتصنيع التمور، ولدى رجال الأعمال هناك رغبة فى الاستثمار بالقطاع بمصر، خاصة وأن القاهرة تحتل المركز الأول فى إنتاج التمور فى الوطن العربى بـ 1.2 مليون طن متفوقاً على السعودية وإيران، ولكن من حيث الجودة تحتل السعودية المركز الأول.

وجاء ذلك خلال الاجتماع التحضيرى للجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى التونسى، ظهر اليوم الأربعاء بمقر جمعية رجال الأعمال، لمناقشة خطة استعداد المجلس لاستضافة وفد ضخم من 50 رجل أعمال تونسى لمصر للمشاركة بالدورة الثانية لمجلس الأعمال المصرى التونسى بالقاهرة فى الفترة من 20 إلى 23 إبريل المقبل.

كما اقترح محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، التركيز على قطاعين بورش العمل التى ستعقد خلال اليوم الأول بالدورة الثانية لمجلس الأعمال المصرى التونسى، وهما الصناعات الغذائية والنسيجية، لزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.