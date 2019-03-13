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رئيس جبهة انقاذ تونس: الإخوان شكلت جهازا سريا لاغتيال السياسيين فى بلادنا

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:32 م
رئيس جبهة انقاذ تونس: الإخوان شكلت جهازا سريا لاغتيال السياسيين فى بلادنا منذر قفراش رئيس جبهة انقاذ تونس
كتب كامل كامل
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انتقد السياسى التونسى منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، والذى أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة التونسية، حركة النهضة – إخوان تونس- مؤكدا أنها شكلت جهازا سريا بالاغتيال معارضيها السياسيين فى تونس".

وأشار "قفراش" إلى  أن هناك  43 نائبا في البرلمان التونسي قدموا عريضة للمحكمة الابتدائية بتونس يطالبون فيها بفتح تحقيق جدي حول المعطيات التي نشرتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي و التي تثبت بالأدلة أن للنهضة جهازا سريا عسكريا أخترق كل مفاصل الدولة  التونسية وتنصت على مكالمات المعارضين".

 وأضاف أنه منذ إلقاء القبض على الإخوانى مصطفى خضر المتورط في اغتيال السياسي شكري بالعيد اعترف أنه ينتمي للجهاز السري لحركة النهضة وحجزت بمنزله وثائق تثبت أن هذا الجهاز متورط في الاغتيالات السياسية بتونس كما يخترق كل مفاصل الدولة من أمن ويعمل على ضرب خصوم النهضة ومراقبة المعارضين و شراء ذمم الإعلاميين كما يمول الحركات الإخوانية في عدة دول".

وأشار "منذر" إلى أنه لحين فصل القضاء فى الملف الخطير خاصة أن جهاز النهضة قادر على تزوير الانتخابات و قد طالبت  رئيس الدولة لضرورة حل حركة النهضة بموجب قانون الأحزاب الذي يقر بحل أي حزب يلجأ للعنف أو يستعمل وسائل عدوانية تجاه الدولة والشعب ونبه من خطورة إجراء الانتخابات في ظل جهاز عسكري و أمني لإخوان تونس يهدد السلم و الأمن القومي.

 

 


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