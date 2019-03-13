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رئيس تنمية الصادرات يلتقى نظيره الأوغندى لبحث تنمية التجارة بين البلدين

الأربعاء، 13 مارس 2019 08:16 م
رئيس تنمية الصادرات يلتقى نظيره الأوغندى لبحث تنمية التجارة بين البلدين زيارة الوفد المصرى الى اوغندا
كتب – إسلام سعيد
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التقى السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات مع المدير التنفيذى لمجلس ترويج الصادرات الأوغندى لبحث اوجه التعاون المشترك فى مجال الترويج التجارى بين البلدين لدعم التعاون التجارى بين البلدين ووضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين على الصعيدين الثنائى والإقليمى خاصة فيما يتعلق بتنمية التجارة وتعزيز القدرات فى مجال التجارة الدولية والتصدير.

ويشارك السفير  خالد فتحى يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات ضمن وفد وزارة التجارة والصناعة يرافقه عدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى أوغندا خلال الفترة من اليوم 11 وحتى 15 مارس الجارى للتعرف على فرص الاستثمار والفرص المتاحة للمنتجات المصرية فى السوق الأوغندى.

وقد قام السيد السفير بتقديم عرض تقديمى فى ملتقى الأعمال المصرى الأوغندى يتناول محاور عمل هيئة تنمية الصادرات وخطتها للترويج للصادرات المصرية فى القارة الافريقية.

كما يلتقى سيادته غدا مع المدير التنفيذى لمجلس ترويج الصادرات الأوغندى لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال الترويج التجارى بين البلدين.

ومن المتوقع ان يقوم الوفد المصرى بزيارة احد المناطق الصناعية فى أوغندا وبعض المشروعات بالاضافة الى عقد لقاءات توفيق الاعمال بين الشركات المصرية والاوغندية.

يأتى ذلك فى إطار خطة هيئة تنمية الصادرات للبعثات التجارية المصرية انطلاقا من استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز الصادرات المصرية وفى ضوء خطة مضاعفة الصادرات لأفريقيا بدات البعثة التجارية المصرية اعمالها بأوغندا ضمن جهود تعزيز الاستثمارات والعلاقات التجارية بين البلدين.

 


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