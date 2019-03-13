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خباز يقتل زوجته ويشعل النيران بها بجوار مصرف بالشرقية

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:28 م
خباز يقتل زوجته ويشعل النيران بها بجوار مصرف بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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عثر عدد من أهالي دائرة مركز شرطة منيا القمح، بالشرقية، على جثة لربة منزل، فى حالة تفحم، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

 

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة "شيماء.م.ال" 34 سة، ربة منزل، متفحمة بجوار أحد المصارف بقرية "العزيزية" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

 

 

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها، ويُدعى "أحمد.ص.ال" 36 سنة، خباز، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10747 جنح منيا القمح لسنة 2019.

 


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