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حققت طموحات الشعب.. 10 معلومات عن مبادرة 100 مليون صحة بسوهاج

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:00 ص
حققت طموحات الشعب.. 10 معلومات عن مبادرة 100 مليون صحة بسوهاج حملات الكشف على فيروس سى بالمحافظات
سوهاج محمود مقبول
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حققت مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية التى أطلقها الرئيس، طموحات وآمال الشعب بمختلف طوائفه، ويرصد "اليوم السابع" من خلال متابعته للحملة التى تم تنفيذها بمحافظة سوهاج أهم 10 أرقام على مستوى المحافظة والتى ترأسها الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة تعرف عليها.

1.بلغ عدد إجمالى المستهدفين ضمن المبادرة بسوهاج 2 مليون و800 ألف مواطن على مستوى 11 مركزًا إداريًا و3 أحياء.

2.عدد نقاط الفحص على مستوى المحافظة بلغ 970 نقطة فحص ثابتة ومتحركة من منزل لمنزل.

3.عدد المشاركين فى الحملة بلغ 10 آلاف مشارك بإجمالى 100 فريق مكون طبيب وممرضة ومدخل بيانات.

4.المبادرة حققت نجاح بنسبة 95% من إجمالى المواطنين المتواجدين فعليًا بالمحافظة.

5. 2 مليون و114 ألف مواطن تم فحصهم فعليًا على مستوى المحافظة بمعرفة الفرق التى تم تخصيصها لذلك الأمر.

6. عدد المواطنين المهاجرين هجرة داخلية وخارجية بلغ حوالى 600 ألف مواطن تقريبًا.

7.عدد المواطنين المصابين بفيروس سى على مستوى المحافظة 43 ألف مصاب تم صرف العلاج لــ30 ألف ويتم صرف العلاج لــ13 ألف مواطن الشهر القادم.

8. هناك 10 آلاف مواطن ثبت سلبية إصابتهم بالمرض عقب فحصهم لوجود أجسام مضادة "مريض مصاب – مريض سابق – التهابات.

9.الأمراض غير السارية "سكر – باطنة – ضغط – سمنة" بلغ عددها 30 ألف مواطن على مستوى المحافظة. 

10.أماكن صرف العلاج على مستوى المحافظة هى مستشفى طهطا العام - مستشفى أخميم المركزى - مستشفى الهلال للتأمين الصحى - مستشفى الجهاز الهضمى - مؤسسة الكبد المصرى.


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