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حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:31 م
حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

لجنة أراضى الدولة: صلاحيات كاملة للمحافظين فى تقنين الأراضى بما يضمن حق الشعب
 

المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية

 

محافظ القاهرة: تجهيز المقار الانتخابية استعدادا للاستفتاء على الدستور
 

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة 

 

الأرصاد: غدا رياح مثيرة للرمال شرق البلاد والصغرى بالقاهرة 13 درجة
 

رياح مثيرة للأتربة

فيديو.. تعرف على رأى دار الإفتاء فى حكم شراء الموبايل المسروق
 

دار الإفتاء المصرية

 

محافظ القاهرة:حصلنا على المركز الأول بالمشاركة بحملة فيروس C بـ7.5 مليون شخص
 

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة 

 


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