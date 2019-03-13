جنايات دمنهور تبرئ قاتل والديه بكفر الدوار لإختلال قواه العقلية

البحيرة - ناصر جودة

قضت اليوم محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار سامح عبدالله وعضوية المستشارين حاتم محمود حسن و عاصم نعيم ببراءة المتهم بذبح والديه بمركز كفر الدوار بالبحيرة وذلك لإختلال قواه العقلية .

كما قررت المحكمة إيداع المتهم باحدى مستشفيات الأمراض النفسية حتى تعود حالته إلى طبيعتها

وترجع احداث القضية الى مصرع " احمد. ا " 62 سنة أخصائى اجتماعى بالمعاش وزوجته ليلى ربة منزل 57 سنة داخل منزلهما بمنطقة التمليك بمدينة كفر الدوار، وتبين أن مرتكب الحادث نجل المجنى عليهما " عبد الرحمن ا.ا" بعد طعنهما عدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسم وذلك لمروره بحالة اضطراب نفسى.