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جنايات دمنهور تبرئ قاتل والديه بكفر الدوار لإختلال قواه العقلية

الأربعاء، 13 مارس 2019 07:42 م
جنايات دمنهور تبرئ قاتل والديه بكفر الدوار لإختلال قواه العقلية محكمه-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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قضت اليوم  محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار سامح عبدالله وعضوية المستشارين حاتم محمود حسن و عاصم نعيم ببراءة المتهم بذبح والديه بمركز كفر الدوار بالبحيرة وذلك لإختلال قواه العقلية .
 
كما قررت المحكمة إيداع المتهم باحدى مستشفيات الأمراض النفسية حتى تعود حالته إلى طبيعتها
 
وترجع احداث القضية الى مصرع " احمد. ا " 62 سنة أخصائى اجتماعى بالمعاش وزوجته ليلى ربة منزل 57 سنة داخل منزلهما بمنطقة التمليك بمدينة كفر الدوار، وتبين أن مرتكب الحادث نجل المجنى عليهما " عبد الرحمن  ا.ا" بعد طعنهما عدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسم وذلك لمروره بحالة اضطراب نفسى.
 
 

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