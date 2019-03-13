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جامعة عين شمس تجررى تحليل للمخدرات لجميع أعضاء الجهاز الإدرى

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:46 ص
جامعة عين شمس تجررى تحليل للمخدرات لجميع أعضاء الجهاز الإدرى الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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تبدأ إدارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت، حملة تحليل للكشف عن المخدرات لجميع أعضاء الجهاز الإدارى بها، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية، بإجراء كشف على المخدرات  لجميع العاملين، وبالتنسيق مع إدارة المستشفيات الجامعية  برئاسة الدكتور محمود المتينى، وسيتم إجراء تحليل مخدرات مفاجئ لجميع الإداريين والعمال و السائقين بالجامعة.
 
وقال سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة فى بيان، إن هذا الإجراء يأتى انطلاقاً من الحرص على الصالح العام  وحماية الأرواح  والممتلكات، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيال من يثبت تعاطيه للمخدرات. 

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