تفاصيل القبض على بائع خردة وزوجته قتلا عجوز وأشعلا النار فى جثته بالإسماعيلية

أدلى بائع خردة وزوجته باعترافات تفصيلية حول مقتلهما لعجوز بالمعاش أمام جهات التحقيق وقال المتهم فى اعترافاته انه تربطه بالمجنى عليه علاقة صداقة وانه يوم الحادث رجع الى شقته فى وقت متأخر من الليل وأثناء دخوله الشقة ظهر على وجه زوجته علامات الارتباك وفوجئ بوجود المجنى عليه داخل شقته برفقة زوجته وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على آثرها المتهم بضرب زوجته على رأسها ففقدت الوعى كما قام بالتعدى على المجنى عليه بسلاح ابيض"سكين" وقام بطعنه عدة طعنات .

وأضاف المتهم بأنه عقب ارتكابه الجريمة قام بإفاقة زوجته التى أغمى عليها نتيجة ضربه لها واتفقا على التخلص من الجثة دون يشعر بهما احد من الجيران وقام بإحضار سجادة من الشقة ووضع المجنى عليه بداخلها ثم احضر المتهم دراجة نارية "تروسيكل" خاص به وحملاه عليه ونقلاه الى احد الشوارع بدائرة قسم ثان الإسماعيلية ثم قاما بالقاؤه فى الشارع واحضر المتهم كمية من البنزين من تنك التروسيكل الذى يقوده ثم أشعلا فيه النيران لإخفاء معالم جريمتهما وعدم التعرف على جثة المجنى عليه لكى لا يفتضح أمرهما ثم قاما بحمل السجادة وعودتها للمنزل والتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة وقررت النيابة العامة العامة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مصلحة الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام نجحت فى كشف غموض العثور على جثة عجوز بالمعاش متفحمة وملقاة بأحد شوارع دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد عادل صيام مأمور قسم ثان الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ من "خالد.ع.س" صاحب شركة استصلاح أراضى مقيم دائرة القسم بوجود جثة متفحمة لأحد الأشخاص بالقرب من محل إقامته .

وأضاف المبلغ فى بلاغه بأنه حال تواجده بمسكنه استشعر رائحة دخان كثيف من الخارج وباستبيانه الأمر من نافذة شقته فوجئ باشتعال النيران بأحد الأشخاص مجهول الهوية وأشار بأنه حاول بمساعدة الجيران إطفاؤه وإسعافه إلا انه فارق الحياة .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبفحص الجثة تبين أن الجثة لشخص ذكر مجهول الهوية وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإسماعيلية العام.

على الفور تم تشكيل فريق بإشراف اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث الإسماعيلية ضم المقدم ايهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه وأوكل لفريق البحث سرعة كشف غموض الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة والتوصل لهوية القتيل.

وأثناء السير فى تحريات فريق البحث حضر الى ديوان قسم ثان الاسماعيلية "محمود.ال.م"61 عام موظف مقيم دائرة مركز ابوصوير وتقدم ببلاغ بغياب شقيقه"احمد"66 عام بالمعاش مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وبالاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية لإجراء تحليل الحمض النووى "دى ا ن اه" للمجنى عليه تم التوصل الى هويته وانه هو المبلغ بغيابه.

وأسفرت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهم "حمدى.س.س"37 عام بائع خردة وزوجته المتهمة"فاطمة.ع.م"36 عام عاملة مقيمين دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

ودلت تحريات فريق البحث أن المجنى عليه دائم التردد على شقة المتهمة الثانية فى عدم وجود زوجها المتهم الأول ويوم الحادث حضر المتهم فوجد المجنى عليه داخل شقته ونشبت بينهما مشاجرة قام على آثرها المتهم بإحضار سلاح ابيض"سكين" من المطبخ وطعن المجنى عليه عدة طعنات.

تمكن فريق البحث من القبض على المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة وبإرشادهما تم العثور على السلاح الأبيض"السكين" المستخدم فى الجريمة والسجادة والتروسيكل.

تم التحفظ على المتهمين المضبوطات وبعرضهما على النيابة العامة أصدرت قرارها المتقدم.