تعيين أول سيدة لمنصب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة وتنمية المجتمع

أسيوط ـ محمود عجمي

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن صدور قرار جمهورى، بتعيين الدكتورة مها كامل غانم نائباً لرئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لمدة أربعة سنوات.

وتعد الدكتورة مها غانم أستاذة أمراض الصدر بكلية الطب أول سيدة تتبؤ منصب نائب رئيس جامعة أسيوط، منذ تاريخ إنشاء الجامعة فى 1957 وهو ما يعكس ثقة الدولة فى المرأة المصرية وحرص القيادة على إتاحة الفرصة الكاملة لها لتتقلد مختلف المناصب الرفيعة القيادية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة مها غانم عن فخرها واعتزازها بثقة القيادة السياسية بها، مشيرةً إلى أن الانتماء لجامعة أسيوط يُعد فخراً كبيراً لأى منتسباً لها على اختلاف منصبه أو موقعه، مضيفةً أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة هو قطاعاً فاعلاً وحيوياً داخل الجامعة، والذى يُعد ترجمة لأحد أهداف عمل جامعة أسيوط ورسالتها فى خدمة مجتمعها والنهوض به وهو ما سوف تسعى جاهدةً للمساهمة فى تحقيقه على النحو الأمثل .

هذا ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة مها غانم حاصلة على بكالوريوس الطب من جامعة أسيوط عام 1987 ثم أعقبها ماجستير فى 1992 ثم دكتوراه فى أمراض الصدر والتدرن فى 1999، وبدأت حياتها العملية بتعينها معيدة بقسم الأمراض الصدرية فى 1991 وتدرجت فى مناصبها الأكاديمية إلى أن حصلت على الأستاذية بذات القسم فى 2010 ، كما تقلدت العديد من المناصب الإدارية يعد من أهمها نقلدها لمنصب وكيلة كلية الطب لشئون خدمة المجتمع .

كما قامت نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة بجهد متميز ودءوب خلال عملها كممثل جامعة أسيوط للعلاقات الدولية وتصنيف الجامعات لدى وزارة التعليم العالى .