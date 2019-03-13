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تسليم التابلت لطلاب مدارس جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:49 م
تسليم التابلت لطلاب مدارس جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء تسليم أجهزة التابلت للطلاب بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت إدارة الشيخ زويد التعليمية بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، الانتهاء من تسليم التابلت المدرسى لطلبة جنوب مدينة الشيخ زويد .

وأضافت فى بيان صحفى، أن إدارة الشيخ زويد التعليمية واصلت تحت إشراف حسين عرادة مدير عام الإدارة تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الاول الثانوي، وتم اليوم، تسليم طلاب مدرسة الفارابى الثانوية المشتركة الأجهزة وفقا لضوابط وزارة التربية والتعليم.

وتسلمت الإدارة حوالى 205 أجهزت تابلت، من مديرية التربية والتعليم، وبدأت أمس  الثلاثاء، التسليم على عددا من المدارس وتم الانتهاء من التوزيع اليوم.

وتم توصيل كابلات نقل الإنترنت إلى مدرستى الأمام الغزالى الثانوية بنات، ومدرسة الشيخ زويد الثانوية بنين، وجار استكمال التجهيزات، بتعليمات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والمهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم.

 

 


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تسليم 205 تابلت لطلبة مدارس الشيخ زويد بشمال سيناء

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