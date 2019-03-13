تداول 14 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة السفن اليوم الثلاثاء 14 سفينة.

وسجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة، وموجود علي الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما من المنتظر دخول سفينة بضائع عامه.

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد، سفينتين حاويات وغادر الميناء 4 سفن، وموجود علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية في الميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.