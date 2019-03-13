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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد منم الملفات

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:32 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد منم الملفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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بدأ منذ قليل إجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء حول المشروعات التى تعمل عليها الحكومة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك في إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التي سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.

 

 

 

 

 


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