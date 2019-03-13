بدء إنشاء أول جامعة حكومية بالغردقة.. تبدأ بكليتين "ألسن وسياحة وفنادق"

البحر الأحمر - عماد عرفة

لطالما داعب حلم إنشاء جامعة حكومية بالبحر الأحمر، عقول أهالى المحافظة، لحل مشكلة سفر أبناء المحافظة إلى الجامعات بالمحافظات الأخرى وتحمل مشقة السفر، بالإضافة الى العبء المادى، حيث إن تلك الحلم تمناه الأهالى منذ عهد حكم مبارك لمصر ولم يتم تحقيقه إلا فى عهد الرئيس السيسي.

كما بدأت إحدى شركات المقاولات فى إنشاء أول كليتين لفرع جامعة جنوب الوادى بمدينة الغردقة، والتى تم تخصيص 500 فدان لها شمال الغردقة، بعد صدور قرار رئاسى بإنشائها

من جانبه قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إنه تم البدء فى الأعمال الإنشائية بموقع فرع الجامعة بالغردقة، لإنشاء أول كليتين وهما السياحة والفنادق والألسن .

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادى بالمحافظة كان حلمًا لأهالى المحافظة منذ سنوات عديدة وذلك لتكون بمثابة حل لمشكلة سفر الأبناء إلى المحافظات الأخرى وتحمل مشقة السفر، بالإضافة الى العبء المادى، وبدأ الحلم فى التحقيق.

وأوضح أن محافظة البحر الأحمر تمتلك منذ سنوات عديدة كلية واحدة فقط وهى كلية تربية تتبع لجامعة جنوب الوادى وتعمل بالنظام الإقليمى أى أنها لا تستقبل طلاب إلا من محافظة البحر الأحمر فقط، مضيفًا أن فكرة البدء فى كليتى السياحة والفنادق والألسن لتواكب النشاط الأساسى للمحافظة وهو السياحة.

وكشف المحافظ عن أنه تم البدء العمل فى إنشاء الكليتين على مساحة 4000 متر، على أن يتم دمج الكليتى بمبنى واحد لحين الانتهاء من الكلية الثانية، وذلك لبدء الدراسة مع بداية العام الدراسى الجديد لكلا الكليتين لتكون نواة فرع الجامعة بالغردقة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم استكمال باقى الكليات بالجامعة تباعًا، على أن تكون هذه الكليات مرتبطة بسوق العمل بالمحافظة، حيث من المقرر أنشاء كلية هندسة بترول لارتباطها بأعمال البترول الضخمة التى تشتهر بها رأس غارب وكذلك كلية علوم بحار لارتباطها بأبحاث البحر الأحمر، وبذلك تتناسب تلك الكليات مع متطلبات المحافظة لتساهم فى خدمة القطاع السياحى والفندقى والتعدينى والبترولى والقطاع البحرى والسمكى والطاقة الجديدة والمتجددة وهى أبرز المجالات التى تميز المحافظة عن غيرها.

كما كشف محافظ البحر الأحمر، عن أن تكلفة ‘نشاء أول كليتين بفرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة 130 مليون جنيه .

من جانبه كان قد صرح الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، خلال زيارته الأخيرة لتفقد أرض الجامعة، أن هناك دعم كامل يقدمه محافظ البحر الأحمر من أجل إنهاء والإجراءات والإنشاءات لإقامة فرع الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، أن تلك الفرع سيكون منبرًا للعلم داخل البحر الأحمر، وأنها ستفتح مجالات جديدة للعمل للشباب مشيرا إلى أنه يعد من أهم المشروعات التى تقام على أرض المحافظة.