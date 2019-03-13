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الأربعاء، 13 مارس 2019 04:07 ص
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اليوم.. الأوقاف تختبر 81 خطيب مكافأة لتحسين المستوى المادى

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:00 ص
اليوم.. الأوقاف تختبر 81 خطيب مكافأة لتحسين المستوى المادى وزاره الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت
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تعقد وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، الاختبار الشفوى للراغبين فى تحسين المستوى المادى لخطباء المكافأة من محافظات : ( البحيرة -دمياط -الغربية -الفيوم -المنيا ) في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمكتب رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى.
 
وتختبر الأوقاف، 81 خطيب مكافأة معتمدين يرغبون فى رفع مستواهم المادى، وذلك بعد اجتيازهم اختبار تحريرى فى العلوم الشرعية واللغوية والثقافية والقرآن الكريم وفنيات العمل الدعوى والخطابة.

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الاختبار الشفوي

وزاره الاوقاف

خطيب مكافأة




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