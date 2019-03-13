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النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"أحداث عنف حلوان"

الأربعاء، 13 مارس 2019 09:02 م
النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"أحداث عنف حلوان" النقض
كتبت هدى أبو بكر
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رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم "عماد عبد الباقى" على حكم سجنه بقضية "أحداث عنف حلوان" وقررت تأييد الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 10 سنوات.
 
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت بمعاقبة المتهم عماد عبدالباقي، بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة المتهمين الثاني والثالث بتهمة التظاهر بمنطقة حلوان في مارس عام 2015.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والتظاهر بدون تصريح، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين.
 
 

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محكمة النقض

أحداث عنف حلوان

أحداث عنف

محكمة الجنايات




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