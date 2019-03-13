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الأربعاء، 13 مارس 2019 12:15 م
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النفط يرتفع وسط تخفيضات أوبك وعقوبات أمريكا على إيران وفنزويلا

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:00 م
النفط يرتفع وسط تخفيضات أوبك وعقوبات أمريكا على إيران وفنزويلا أوبك - صورة أرشيفية
رويترز
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج الحالية التى تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا.

 

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 66.95 دولار للبرميل، مرتفعة 28 سنتا أو 0.4 %، مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

 

فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 57.23 دولار للبرميل، مرتفعة 36 سنتا أو 0.6 %، مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

 

وترتفع أسعار النفط منذ بداية العام الجارى بفضل تخفيضات الإمدادات التى تقودها منظمة أوبك. وزاد شح المعروض فى الأسواق بفعل تطبيق عقوبات أمريكية على صادرات النفط من إيران وفنزويلا عضوى أوبك.

 

وقال بنك أستراليا الوطنى، إن آفاق سوق النفط متباينة، إذ توجد مخاطر نزولية على الأسعار نابعة من المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادى وقوة نمو إمدادات الولايات المتحدة، فى حين أن تخفيضات إمدادات أوبك والعقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا تحفز الأسعار.

 

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء، أن من المتوقع أن يبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 12.30 مليون برميل يوميا فى 2019، ارتفاعا من متوسط بلغ نحو 11 مليون برميل يوميا فى 2018.


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