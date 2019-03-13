المرجع الشيعى فى العراق يستقبل الرئيس الإيرانى بالنجف

بغداد (أ ش أ)

زار الرئيس الإيرانى حسن روحاني، اليوم الأربعاء، المرجع الدينى الشيعى، آية الله على السيستانى، فى مدينة النجف جنوب بغداد.

وذكرت قناة السومرية - أنه تم خلال اللقاء مناقشة ملفات التعاون المشترك بين البلدين..ومن المنتظر أن يعقد روحانى مؤتمرا صحفيا بعد إنتهاء لقائه مع السيستاني.

وكانت بغداد وطهران قد أعلنتا توقيع جملة من الاتفاقات على هامش زيارة الرئيس الإيرانى حسن روحانى إلى البلاد، حيث تم الاتفاق على تسهيل منح التأشيرات لرعايا البلدين لأغراض السياحة والتجارة والسياحة العلاجية والدينية وغيرها من الاتفاقات.

وكان الرئيس الإيرانى قد بدأ زيارته الرسمية الأولى إلى العراق منذ توليه الرئاسة عام 2013، أمس الأول، لتعزيز علاقات البلدين السياسية والاقتصادية والمساعدة فى مواجهة العقوبات الأمريكية المشددة على طهران.