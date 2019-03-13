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"الكهرباء": أنفقنا على شبكات التوزيع 11 ضعف ما تم إنفاقه خلال 13 عامًا

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:21 م
"الكهرباء": أنفقنا على شبكات التوزيع 11 ضعف ما تم إنفاقه خلال 13 عامًا برنامج "الحياة اليوم"
كتب محسن البديوى
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن شبكات التوزيع الخاصة بالمحافظات جرى تجديدها خلال العامين الماضيين بـ11 مليار جنيه، وهو يعتبر 11 ضعف ما تم إنجازه خلال الـ 13 عامًا، موضحا أن الوزارة تعمل على أكثر من 8.5 ألف محول و 272 ألف عمود جهد متوسط ومنخفض بمجهود مضاعف فى القرى ومحافظات الصعيد ومحافظات الدلتا.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن هناك تواصلا مستمرا بين الوزارة والنواب للتباحث حول مقترحاتهم وآرائهم في بعض المشكلات الموجودة في قراهم أو مدنهم.

 

وأكد متحدث الكهرباء، أنه تم إنفاق 47 مليار جنيه على الجهد الفائق والعالى، مضيفًا أن محطات الإنتاج قد بلغت 4300 ميجا وات بأكبر قدره لتوليد الكهرباء بمحطة واحده على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه وفيما يخص تنمية سيناء وساحل البحر الأحمر والمتوسط، وتم إضافة خطوط هوائية للمرة الأولى بالتوازي مع ساحل البحر الأحمر وبطول ساحل البحر المتوسط لما يصل لـ500 فولت "الخطوط الهوائية في 2014 كانت 2300 كم وبحلول عام 2020 ستصل لـ6800 كم".


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متحدث الكهرباء

ايمن حمزه

الكهرباء

الحياه اليوم

خالد ابو بكر

لبنى عسل




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