القبض على قتلة بائع خضار بطلق نارى فى الإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبوصوير، من القبض على قتلة بائع خضار بطلق نارى فى مشاجرة بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد بورود إشارة للمركز من مستشفى الإسماعيلية العام، بوصول المجنى عليه "حربى.ع.ح" 50 عاما بائع خضار مقيم عزبة عبدالرحيم دائرة مركز أبوصوير، جثة هامدة، نتيجة إصابته بطلق نارى فى الخصيتين، وتم إيداعه مشرحة المستشفى.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مستشفى الإسماعيلية العام، وبسؤال شقيقه "ناصر.ع.ح"، اتهم كلا من "احمد.م.م"، وشقيقه"محمد"، بالتعدى على شقيقه القتيل بسلاح نارى "فرد خرطوش"، محدثين إصابته التى أودت بحياته، وذلك بسبب خلافات مالية سابقة بينهم.

على الفور، تم تشكيل فريق بإشراف اللواء محمود هندى مدير المباحث الجنائية، برئاسة العميد عصام عطوان رئيس مباحث الإسماعيلية، ضم الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز ابوصوير، وأوكل لفريق البحث سرعة كشف غموض الواقعة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للنيابة.

تمكن فريق البحث، من القبض على المتهم الثانى "محمد.م.م"31 عام، عاطل مقيم الكيلو 2 دائرة مركز أبوصوير، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة "فرد خرطوش" و2 طلقة من ذات العيار.

تم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بدفنها وتسليمها لزويها، وضبط واحضار المتهم الاول، وحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق.