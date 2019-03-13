القبض على عصابة بطوخ للنصب على الشباب بجنسيات مختلفة لتسفيرهم للدول أوروبية

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على شخصين يقومان بالنصب على الشباب من جنسيات مختلفة بحجة تسفيرهم لإحدى الدول الأوروبية، نظير مبالغ مالية بدائرة مركز طوخ وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد فوزى عبد ربة مأمور مركز شرطة طوخ، مفاده أنه حضر لديوان مركز شرطة طوخ كل من "طرف اول" "علي.ع " 38 سنة، "يمنى الجنسية"، و"حمود.ا" 27سنة، عامل "يمنى الجنسية"، و"وليم.ا"33سنة، عامل "سودانى الجنسية" وطرف ثانى" "هاني.م" 30 سنة، سائق، و"محمد .س"40 سنة، سائق، مقيمان دائرة مركز طوخ.

وجرى العرض على اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، حيث أبلغ الطرف الأول بقيام الطرف الثانى بالنصب عليهم وإقناعهم وآخرين بقدرتهم على تسفيرهم إلى خارج البلاد لإحدى الدول الأوروبية، وأنهم مقيمين طرفهم منذ فترة لحين تدبير وسيلة للسفر وتحصلوا على مبالغ مالية تقدر بحوالى 3 آلاف دولار لكل واحد منهم، أضاف الطرف الأول أنهم تعرفوا وآخرين على أحد الأشخاص ويدعى "أسامه. ع"، من أهالى قرية العمار دائرة المركز، الذى قام بإحضارهم من محل إقامتهم، وقام بتسكينهم بالقرية لحين تدبير وسيلة السفر، وبمناقشة الطرف الثانى أقرا بأنهما استدعيا من قِبل كل من "أسامة.ع" 28 سنة، ومقيم كفر العمار – دائرة المركز، و"محمد.م"26 سنة، عامل، حيث طلبا منهما العمل على حراسة المبلغين وقاموا بإحضار مجموعة أخرى من جنسيات مختلفة، وقاموا بتدبير مسكن لهم، جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.