القبض على صراف بالضرائب العقارية بتهمة اختلاس إيصالات مالية فى الإسماعيلية

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود مذكرة للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة من مصلحة الضرائب العقارية بالإسماعيلية متضمنه باكتشافهم قيام الصراف"جمال.ع.ا"54 عام صراف بمأمورية الضرائب العقارية بفايد مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية باختلاس 4 إيصالات قسيمة "7" اموال مكررة "ض ع"الأصل وصورتين والخاصة بكبار الممولين بمأمورية الضرائب العقارية بمدينة فايد عهدته وذلك اثناء جرد عهدته.

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على الصراف .

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق