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القبض على صراف بالضرائب العقارية بتهمة اختلاس إيصالات مالية فى الإسماعيلية

الأربعاء، 13 مارس 2019 09:45 ص
القبض على صراف بالضرائب العقارية بتهمة اختلاس إيصالات مالية فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية -صبرى غانم
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ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية القبض على صراف بالضرائب العقارية بمدينة فايد بتهمة اختلاس 4 إيصالات مالية خاصة بكبار العملاء بمدينة فايد بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود مذكرة للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة من مصلحة الضرائب العقارية بالإسماعيلية متضمنه باكتشافهم قيام الصراف"جمال.ع.ا"54 عام صراف بمأمورية الضرائب العقارية بفايد مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية باختلاس 4 إيصالات قسيمة "7" اموال مكررة "ض ع"الأصل وصورتين والخاصة بكبار الممولين بمأمورية الضرائب العقارية بمدينة فايد عهدته وذلك اثناء جرد عهدته.

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على الصراف .

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق

 

 


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