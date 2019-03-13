القاهرة مفتاح حل الأزمات الأفريقية والأوروبية.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان القاهرة مفتاح حل الأزمات الأفريقية والأوروبية، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، القاهرة مفتاح حل الأزمات الأفريقية والأوروبية.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يبحث مع وزير خارجية سلوفينيا جهود مصر فى مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.. ويجدد دعم مصر لاستعادة الاستقرار بجنوب السودان فى لقائه بوفد اللجنة الوطنية.. ويؤكد لوزير الدفاع التنزانى: نتطلع لتعزيز العلاقات فى كل المجالات.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ القاهرة مفتاح حل الأزمات الأفريقية والأوروبية.. السيسى يبحث مع وزير خارجية سلوفينيا جهود مصر فى مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.. ويجدد دعم مصر لاستعادة الاستقرار بجنوب السودان فى لقائه بوفد اللجنة الوطنية.. ويؤكد لوزير الدفاع التنزانى: نتطلع لتعزيز العلاقات فى كل المجالات

ـ منظمات وحقوقيون يدعمون جماعة الإخوان الإرهابية من الداخل.. عصابة الـ"13".. مصنع التقارير الحقوقية المزيفة..المراكز الحقوقية توفر معلومات محرفة ومختلقة للإخوان.. و"شرابى ودرديرى ومفرح وقطب العربى" يقودون فريق الجماعة.. والإرهابى عبد الرحمن النعيمى بوابة التمويل وهمزة الوصل مع قطر

ـ قانون «حماية البيانات الشخصية» أمام مجلس النواب.. يمنع إفشاء البيانات أو معالجتها إلا بموافقة صريحة من صاحبها.. وعقوبات للمخالفين تصل إلى الحبس وغرامة 3 ملايين جنيه

ـ مدير جهاز تنمية المشروعات ببنى سويف: مولنا 202 ألف مشروع بـ 2 مليار جنيه

ـ تمسك بوجوده مع المنتخب الأول.. أجيرى يرفض الاستغناء عن مهاجم الأهلى للمنتخب الأولمبى

ـ المطرب اللبنانى إيوان لـ«اليوم السابع»: راضٍ عن ألبوم «يا 100نورت» وأتمنى تكرار تقديم الأغنية الدينية

ـ كامل الوزير: تلقيت اتصالاً من الرئيس بعد تكليفى بالمنصب ب 8 ساعات.. رئيس الحكومة: كلنا جنود فى خدمة مصر.. واجتماع مرتقب لمجلس المحافظين لمتابعة استعدادات شهر رمضان

ـ «التموين»: لم نطبق قرار الحذف من الدعم حتى الآن.. تنقية البطاقات مستمرة دون مساس بمحدودى الدخل.. و«مش هنسمح لحد يصطاد فى الماء العكر»

ـ ودائع المصريين فى البريد تتجاوز الـ 200 مليار جنيه.. زيادة أرصدة «التوفير» %1.6 خلال سنة.. و74 مليار جنيه قيمة المعاشات

ـ أول عمدة سيدة بكفر الشيخ.. «عزة» نافست 6 رجال وفازت بمنصب العمدة

ـ وزير الكهرباء: نظام الممارسة ظالم.. وشكاوى المحذوفين من منظومة الدعم لدى "التموين".. محمد شاكر لـ"اليوم السابع": أنجزنا تركيب 7 ملايين عداد مسبوق الدفع.. ونستهدف 3.5 مليون بنهاية 2019



