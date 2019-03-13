الغرفة التجارية: 3.6 مليار جنيه تكلفة توصيل المرافق لشق الثعبان

أكد السيد أباظة، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شعبة الرخام والجرانيت أن هناك مجهودا كبيرا من محافظة القاهرة بالتعاون مع البنك الأهلي لتقنين ورش ومصانع شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت.

وأكد أباظة أن تكلفة توصيل المرافق للمنطقة تصل إلى 3 مليارات و600 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المبلغ الذى تم جمعه حتى الآن قليل جدا، موضحا أنه يجرى تطويرها على قدم وساق بالتزامن مع تقنين أوضاعها.

وجاء ذلك خلال احتفالية بالمحافظة اليوم لتسليم 20 عقد ملكية للمستحقين بعد تقنين أوضاعهم، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.