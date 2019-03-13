السيطرة على حريق شب بسيارة أجرة بالفيوم دون إصابات

الفيوم - رباب الجالى

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بسيارة أجرة، أثناء سيرها بشارع أحمد شوقى بمدينة الفيوم، دون حدوث إصابات أو وفيات.



تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة بشارع أحمد شوقى فى اتجاه منشأة عبدالله، دون إصابات أو وفيات.



وانتقلت مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب الحريق بالسيارة رقم ف ر أ 9765 أجرة ماركةBWD ملك وقيادة "محمد.ق.أ" (43 سنة-سائق)، ومقيم علواية الخولى بمنطقة الصوفى بقسم ثان الفيوم، وأسفر الحريق عن احتراق مقدمة السيارة وبعض أجزاء من الموتور.



وقال مالك السيارة إن نشوب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائى بإحدى الوصلات الكهربائية بالسيارة ولم يتهم أحد بالتسبب فى حدوث الواقعة.



حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1884 لسنة 2019م إدارى قسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.



