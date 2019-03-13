الرئيس الفنزويلى يطلق خطة "الخزان الأزرق" لتلبية احتياجات المواطنين من المياه

كراكاس(أ ش أ)

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أن حكومة بلاده ستطلق برنامج "الخزان الأزرق" لتلبية احتياجات كل عائلة فى البلاد من المياه، وذلك لمواجهة آثار العقوبات الأمريكية وعمليات التخريب المتعمدة لقطاع الطاقة - على حد تعبيره -.

وقال مادورو - فى تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - "قررت البدء بخطة يطلق عليها "الخزان الأزرق" تهدف إلى إنشاء احتياطى دائم من المياه لكل أسرة"، مضيفا أن الخطة ستنفذ على الفور.

ووفقا لبيانات سابقة، أدت الانقطاعات المتكررة فى إمدادات المياه إلى كارثة حقيقية لكثير من سكان كاراكاس، الذين يضطرون، فى ظروف النقص لهذا المورد الحياتي، إلى التوجه سيرا على الأقدام والذهاب إلى الينابيع الطبيعية المجاورة.

وتفاقمت الأزمة السياسية فى فنزويلا وتصاعدت المشكلات المعيشية، بعد أن أعلن رئيس البرلمان الفنزويلى ( زعيم المعارضة) خوان جوايدو، نفسه رئيسا للبلاد واعترفت به الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الغربية.

وكانت الولايات المتحدة قد سارعت - بعد دقائق من تنصيب جوايدو نفسه رئيسا للبلاد - للاعتراف به، وطالبت حينها الرئيس مادورو بتسليمه السلطة وعدم استخدام العنف ضد المعارضة.