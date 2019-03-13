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الأربعاء، 13 مارس 2019 04:47 م
خالد صلاح
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الذهب يصعد لأعلى مستوى فى أسبوعين وسط ضبابية الانفصال البريطانى

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:21 م
الذهب يصعد لأعلى مستوى فى أسبوعين وسط ضبابية الانفصال البريطانى تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
(رويترز)
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ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته فى نحو أسبوعين اليوم الأربعاء، متجاوزا المستوى المهم البالغ 1300 دولار للأوقية (الأونصة)، وسط الضبابية التى تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ودفعت المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة.

وبحلول الساعة 1107 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفورى للذهب مرتفعا 0.5% إلى 1308.15 دولار للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ الأول من مارس عند 1308.98 دولار للأوقية.

وزاد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1308.50 دولار للأوقية.

كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قد مُنيت بهزيمة ثانية بشأن خطتها لاتفاق الانفصال، ليشتد انزلاق بريطانيا فى أزمة سياسية قبل الموعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس.

وارتفع المعدن الأصفر، الذى يعتبر ملاذا آمنا فى أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، نحو 13% منذ لامس أدنى مستوياته فى أكثر من عام ونصف العام فى أغسطس من العام الماضي.

وقال كارلو ألبرتو دى كاسا كبير المحللين فى أكتيف تريدز فى مذكرة "حقيقة أن المعدن النفيس تجاوز مستوى 1300 دولار يمثل مؤشرا إيجابيا، بما يفتح المجال أمام مزيد من المكاسب".

ومن المتوقع حاليا أن يرفض المشرعون البريطانيون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق فى تصويت يجريه البرلمان فى الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، ومن المقرر أن يصوتوا مجددا غدا الخميس على طلب تأجيل موعد الانفصال، وهو أمر يتعين أن توافق عليه جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين فى الاتحاد الأوروبي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم فى المعاملات الفورية 0.5% إلى 1549 دولارا للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.4 % إلى 834 دولارا.

وزادت الفضة 0.5 % إلى 15.52 دولار للأوقية، بعدما لامست فى وقت سابق أعلى مستوياتها منذ الأول من مارس.


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