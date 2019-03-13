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الدفاع العراقية تتسلم 348 داعشيا من الباغوز بسوريا

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:50 م
الدفاع العراقية تتسلم 348 داعشيا من الباغوز بسوريا قوات سوريا الديمقراطية
أ ش أ
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قالت وزارة الدفاع العراقية إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) سلمتها 348 عنصرًا بتنظيم (داعش) الإرهابى من مناطق الباغوز السورية.
وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (الإخبارية) العراقية اليوم /الأربعاء/ - أن التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف مازال ساريًا لتسلم العراقيين وفق قاعدة معلومات استخبارية تبذل من قبل القطاعات العسكرية ومديرية الاستخبارات، حيث يتم التعامل مع من تم تسليمهم وفقا للقانون والقضاء.
من جهتها.. ذكرت وزارة الداخلية العراقية أن التحقيقات مع من تم تسلمهم من (قسد) وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن التحقيق سيشمل الجميع بهدف الحصول على معلومات تسهم في ملاحقة الإرهاب ومحاصرته والقضاء عليه.
يشار إلى أن وزارة الدفاع العراقية قد تسلمت، في وقت سابق، 280 عنصرًا من قوات سورية الديمقراطية، وكانوا جميعا يحملون الجنسية العراقية.


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