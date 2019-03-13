الخارجية الروسية : نأمل في أن تحل الجزائر أزماتها الداخلية بشكل بنّاء

موسكو (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، عن أمل موسكو في أن تحل الجزائر أزماتها الداخلية بشكل بنّاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - إن موسكو تعتبر الأحداث الجارية في الجزائر شئونا داخلية لدولة صديقة لروسيا، مضيفة "في الوقت نفسه نأمل أن تستمر الجزائر في حل المشاكل التي قد تطرأ بأسلوب بنّاء ومسؤول عبر الحوار الوطني في ضوء هدف واضح لترسيخ الاستقرار وتهيئة الظروف للمزيد من التنمية في الجزائر ولمصلحة كل الجزائريين".

يُشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن، في وقت سابق، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة وعدم الترشح لفترة رئاسية أخرى في أعقاب احتجاجات واسعة شملت البلاد، على أن يُعلن الموعد الجديد للانتخابات بعد انعقاد مؤتمر وطني وتشكيل حكومة جديدة.