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التموين: مستمرون فى صرف الخبز المدعم للفئات المستبعدة من البطاقات

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:11 م
التموين: مستمرون فى صرف الخبز المدعم للفئات المستبعدة من البطاقات الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا ونظم المعلومات استمرار صرف الخبز المدعم للفئات غير المستحقة وفقا لمؤشرات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث يتم حذف السلع التموينية فقط حتى الآن، مع عدم المساس بمحدودى الدخل، وأن ما يؤكد ذلك استمرار الوزارة فى استخراج بطاقات تموينية جديدة للفئات الأكثر احتياجا.

 

وأضاف عمرو مدكور، لــ"اليوم السابع"، أنه سيتم فحص كافة التظلمات لمن يرى أن مؤشرات الاستبعاد لا تتطبق عليه ﻭأنه بعد مراجعة التظلمات والتأكد من استحقاق الشخص للدعم يتم إعادة إدراجة على منظومة البطاقات قائلا :" لن يحذف حد بشكل عشوائى ".

 

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن الوزارة حريصة على وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية أو الفقيرة، حيث يتم تنقية البطاقات من غير المستحقين فقط بالتوازى مع دخول فئات جديدة ضمن منظومة دعم السلع مثل مستحقى مساعدات تكافل وكرامة ومعاش الضمان والعمال ومن دخلة منخفض، وذلك لتخفيف العبء على هذه الأسر من خلال إتاحة صرف الخبز المدعم والسلع التموينية.


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التموين

عمرو مدكور

الخبز المدعم

البطاقات




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