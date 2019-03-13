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"التعليم العالى" تغلق 170 كيانًا وهميًا من خلال لجنة الضبطية القضائية

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:04 ص
"التعليم العالى" تغلق 170 كيانًا وهميًا من خلال لجنة الضبطية القضائية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أن لجنة الضبطية القضائية التابعة للوزارة نجحت حتى الآن فى غلق 170 كيانًا تعليميًا منذ بداية عملها بالوزارة، مؤكدًا أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، يتابع بشكل مستمر عمل اللجنة، ويتلقى تقريرًا دورًا عن عملها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

 

وأضاف عطا، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة مستمرة فى عملها لمواجهة كل الكيانات الوهمية التى تمارس النصب على الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن جميع الجهات التعليمية المعتمدة معلنة على الموقع الرسمى للوزارة وعلى موقع المجلس الأعلى للجامعات.

 

وطالب رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الطلاب وأولياء أمورهم بضرورة الرجوع للمصادر الرسمية، للتأكد من الكيانات التعليمية التى يتعاملون معها قبل الالتحاق بأحد هذه الكيانات سواء لدورات تدريبية أو شهادات غير صحيحة وغير موثقة.


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